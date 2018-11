Mortes durante ataques do PCC em 2006 são arquivadas

Durante evento ontem que relembrou as mortes, autoridades e entidades de defesa dos direitos humanos pediram o desarquivamento dos casos com suspeitas de execução classificados como ?resistências seguidas de morte?. O defensor público Pedro Giberti argumenta que essa classificação atrapalha apuração e julgamento. Ele acompanhou o processo de Rogério do Carmo Pereira, morto no Ipiranga, durante a semana dos ataques. Antes de morrer, testemunha afirmou que ouviu ele implorar para não ser assassinado e depois o viu ser carregado por policiais. A delegacia indiciou a vítima por crime de resistência.

O promotor Augusto Rossini, também presente ao evento, disse que hoje o Ministério Público tem mecanismos para que casos de homicídios sejam apreciados pela Vara do Júri. ?Quando vemos desvios como esse, o promotor do júri é solicitado para entrar no caso?, diz. No balanço, a quantidade de casos elucidados foi maior quando a vítima era PM. Entre os 24 casos, em 16 foram apontados autores e nenhum foi arquivado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.