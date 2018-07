Mortes em acidente de barco em Bangladesh chegam a 75

O navio de três andares, o M.V. Coco-4, virou de cabeça para baixo em um rio no distrito costeiro de Bhola na noite de sexta-feira, com cerca de 1.500 pessoas a bordo, quase três vezes mais do que sua capacidade registrada.

Acredita-se que a maioria dos passageiros sobreviveu, no que é considerado o pior acidente do tipo em dois anos.

"Até o momento nós recuperamos 75 corpos, mas dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas", afirmou um representante dos bombeiros.

Sobreviventes afirmaram que o barco começou a afundar depois de atingir uma seção elevada do rio e começou a pender para um lado enquanto passageiros em pânico se amontoavam para escapar.

Acidentes de barcos matam milhares de pessoas em Bangladesh todos os anos, principalmente devido ao excesso de passageiros e más condições de navegação.

(Reportagem de Anis Ahmed)