Mortes em estradas do PR sobem 33,3% durante o Natal As polícias rodoviárias federal e estadual, que fiscalizam as estradas paranaenses, registraram um aumento de 1,5% no número de acidentes durante o período de Natal deste ano, em relação ao do ano passado, passando de 391 para 397. No entanto, o número de mortos subiu 33,3%, com 24 óbitos neste ano contra 18 em 2010, apesar de no ano passado a operação ter se desenvolvido em quatro dias e agora ser reduzida para três dias. O número de feridos subiu de 270 para 316 (17%).