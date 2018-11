Mortes em estradas federais aumentam 34% no feriado

Segundo a PRF, o domingo de Páscoa foi o dia mais violento do período, com 42 mortes. As chuvas que atingiram grande parte do Brasil contribuíram para o índice de acidentes.

Em Minas Gerais, apesar do esforço de fiscalização, este feriado foi mais violento que o Carnaval. Durante os quatro dias de operação, o Estado somou 502 acidentes e 27 mortes. Em apenas cinco colisões frontais de carros com caminhões, sob chuva, foram registradas 17 mortes.

No ranking dos números absolutos, Minas Gerais lidera entre os Estados, com 502 acidentes, 27 mortes e 302 feridos. Os outros Estados com mais mortes são Paraná (11), Pernambuco (8), Goiás (7) e Rio Grande do Sul, Bahia e Ceará (6). Em relação aos acidentes, o Paraná aparece em segundo com 254 ocorrências, seguido por Santa Catarina (253), Rio Grande do Sul (193) e São Paulo (173).

Ao longo do feriado, foram realizados mais de 28 mil testes de embriaguez, que resultaram em 673 autuações e 337 prisões em flagrante.