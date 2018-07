Mortes em rodovias federais caíram 10% no feriado, diz relatório da PRF

O número de mortos em acidentes nas estradas federais no feriado de Páscoa deste ano foi 10% menor do que o registrado no ano passado. Em 2013, segundo balanço da Operação Semana Santa, da Polícia Rodoviária Federal, foram 108 óbitos, contra 120 na operação do ano passado.

Também foram constatados menos acidentes nas rodovias federais. Entre zero hora da quinta-feira (28) e meia noite do domingo (31), foram 2.429 acidentes, redução de 9% em comparação com o feriado de 2012 (2.674 acidentes). Já o número de feridos teve queda ainda maior, de 20%: 1.371 em 2013 e 1.721 em 2012.

As estradas federais mineiras foram as que apresentaram os maiores índices neste ano, com 348 acidentes, 215 feridos e 23 mortos. Rio de Janeiro (12), Mato Grosso do Sul e Paraná (7 cada um) completam a lista de Estados com mais óbitos.

Depois de Minas, os Estados que tiveram mais acidentes foram Paraná (281), Santa Catarina (270), Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul (193). Em relação aos feridos, a lista de Estados com mais ocorrências é formada por Minas Gerais, Paraná (160), Santa Catarina (143), Rio Grande do Sul (116) e Rio de Janeiro (85).

A Polícia Rodoviária Federal afirma que direcionou, neste ano, a fiscalização para as ultrapassagens, quando ocorrem colisões frontais, considerada a ocorrência mais letal.

São Paulo

Nas rodovias federais que cortam o Estado de São Paulo, houve uma leve redução de 2,15% no número de acidentes (182 em 2013 contra 186 em 2012) e de 11% no de feridos (72 em 2013 e 81 em 2012). Já o número de mortes manteve-se estável, com dois casos em cada ano.