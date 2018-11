Mortes em rodovias federais do RJ caíram 32% nas férias As rodovias federais fluminenses registraram um aumento de 8,8% nos acidentes nas férias deste ano, mas o total de mortos diminuiu de 58 para 39, uma redução de 32%. Nos 30 dias da Operação Férias Escolares, encerrada ontem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 925 acidentes, ante 850 em igual período no ano passado. O número de feridos também cresceu: 334 pessoas se machucaram, contra 298 em 2007. Já A quantidade de multas aplicadas sofreu aumento significativo: de 4.060 pessoas autuadas durante os 30 dias em 2007 para 16 mil este ano. Dessas, de acordo com a PRF, 42 foram por conta da Lei Seca. Quase a metade desses motoristas dirigia com quantidade de álcool superior à permitida por litro de sangue e acabaram presos.