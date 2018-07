Mortes na gangorra

No final dos anos 90 São Paulo disputava o triste troféu de capital brasileira dos homicídios. O fundo do poço ocorreu em 1999, quando foram mortas mais de 5.400 pessoas. E de repente esse número começou a cair. Não se pode dizer que saímos do poço, mas pelo menos o paulistano já pode ver a claridade lá em cima. No ano passado foram registrados 1.196 casos, o que implica uma queda de quase 78%.

Quanto à redução dos homicídios, não há disputa. Todos concordam que foi significativa, mas o motivo dela é que provoca discussão. O discurso de cada grupo é que sua instituição é responsável pela queda no número de mortos. A Polícia Militar diz que é por causa da melhora no policiamento, que inibiu a bandidagem e o uso de armas. A Polícia Civil, que foi o enfoque dado à investigação de homicídios, que tirou matadores das ruas. As prefeituras alegam que a principal causa foram as políticas municipais de prevenção. O governo federal propaga que os motivos estão ligados a suas políticas sociais, aliadas à campanha do desarmamento. E por ai vai.

Na realidade, todos estão simultaneamente certos e errados. Acertam quando apontam sua ação como um dos fatores que provocaram esse fenômeno, mas erram quando supõe que tenha sido a única causa. Foi uma conjunção desses esforços, aliada a fatores socioeconômicos além de nosso controle, que produziu o resultado. O envelhecimento da população paulista, que reduziu proporcionalmente o número de homens entre 18 e 30 anos, é um deles. Afinal, nessa faixa etária está a maior parte das vítimas e dos homicidas. Um fator econômico foi a queda do preço da pedra de crack. Ela passou de R$ 10 para cerca de R$ 5. Isso diminui a cobrança por dívidas e a briga por pontos da droga. Briga essa que também foi reduzida depois da entrada do PCC no mercado, a partir de 2003.

Seja qual for o motivo, o fato é que os homicídios diminuíram, mas a pergunta que a imprensa lançou nessa semana foi a seguinte: por que não caíram também os casos de latrocínio, o roubo seguido de morte? Os casos de pessoas mortas por ladrões durante o roubo até cresceram recentemente. No primeiro semestre de 2010 foram 136 em todo o Estado. No mesmo período deste ano foram 167, aumento de mais de 20%.

Na realidade, os latrocínios diminuíram pela metade desde 1999. Naquele ano ocorreram quase 350 casos. Isso não explica, porém, por que aumentaram no começo deste ano. A pergunta correta é: por que eles crescem num ano em que os homicídios diminuem? E a resposta é relativamente simples: latrocínio e homicídio são crimes que têm duas diferenças importantes, o motivo do crime e o autor.

Nos casos de latrocínio o motivo é o roubo. O ladrão não sai para matar, mas sim para roubar. Portanto a incidência desse crime tem uma relação direta com o número de roubos. E nesse primeiro semestre o total de roubos subiu, puxado pelo aumento de roubo de veículos, que cresceu quase 10%.

Cerca da metade dos homicídios são cometidos por pessoas comuns, que matam por motivo pessoal: inveja, ódio, ciúmes, etc. Muitas vezes por motivos considerados fúteis, como uma briga de bar que ninguém sabe por que começou, ou mesmo uma discussão entre vizinhos ou no trânsito. Por outro lado, a definição do latrocínio explica quem é o matador. É roubo seguido de morte, portanto existe um ladrão profissional que possivelmente nem conhece a vítima. E um que não tem escrúpulos em matar para se apossar dos bens alheios.

Sendo crimes tão diferentes, nem todos os fatores mencionados no segundo parágrafo atuam da mesma forma. O desarmamento voluntário, que influi rapidamente nos índices de homicídio, não tira imediatamente das ruas as armas que estão em poder dos ladrões. Só no longo prazo, pois diminui o número de armas em circulação que normalmente acabam caindo na mão dos criminosos. O barateamento do crack também não ajuda. Da mesma forma que torna mais fácil obter dinheiro para compra da pedra, também faz aumentar o número de "noias" (nome dado ao usuário de crack em São Paulo) que precisam desesperadamente da droga.

O controle do roubo é a única maneira de diminuir o número de latrocínios. E ele tem de ser feito pela polícia. A melhora nas condições sociais pode também funcionar, mas só no longo prazo. Não é porque aumenta o número de empregos que um ladrão automaticamente vá deixar de roubar.

E a principal forma de contenção é uma melhora acentuada na investigação policial. Um roubo que redunde em morte não pode ser tratado burocraticamente. Sua investigação tem de ser prioridade. E para que isso ocorra, a Secretaria de Segurança e a Polícia Civil têm de se empenhar mais. Por exemplo, aumentando o número de equipes investigando as mortes e melhorando a tecnologia a sua disposição. Desde coisas simples como a compra de um scanner para transmitir imagens de suspeitos, equipamento que algumas delegacias não possuem, até a construção de um arquivo de modus operandi, que ajude a identificar quadrilhas ou criminosos individuais através do modo como atuam. A bola está com elas. Vamos ver se conseguem marcar um ponto.

GUARACY MINGARDI É DOUTOR EM CIÊNCIA POLÍTICA PELA USP E MEMBRO DO FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA