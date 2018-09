Mortes nas rodovias federais de SP caem 14% no feriado O número de mortos e de feridos durante o feriado de Corpus Christi na rodovias federais que cortam o Estado de São Paulo diminuiu em relação ao no passado, segundo balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com o balanço, os números de mortos e feridos diminuíram 14% e 42%, respectivamente, em relação ao feriado do ano passado. Conforme a PRF, foram registradas 6 mortes em 120 acidentes. Outras 45 pessoas ficaram feridas. No ano passado, 7 pessoas morreram e 78 ficaram feridas em 113 acidentes. Das seis mortes registradas, cinco aconteceram por atropelamento. Três pessoas morreram na via Dutra (BR-116), na região do Vale do Paraíba. Em Cachoeira Paulista, no km 70, uma mulher não identificada foi atropelada por um Vectra, no sábado à tarde. Em outro acidente, no km 51, em Lorena, outras duas pessoas morreram. Em Atibaia, no km 29 da Rodovia Fernão Dias (BR-381), um pedestre de 69 anos foi atropelado quando atravessava a faixa de rolamento. A última morte ocorreu na rodovia Transbrasiliana (BR-153), no km 77. Nesse acidente, uma motociclista de 19 anos bateu contra um automóvel e caiu sobre a rodovia. Um veículo que transitava pelo local não conseguiu desviar e a atropelou.