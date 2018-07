Mortes no trânsito caem 7% em São Paulo O número de mortes decorrentes de acidentes de trânsito em São Paulo caiu no primeiro semestre, segundo levantamento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). No total, foram 690 vítimas de janeiro a junho. A quantidade é 7% inferior à registrada no primeiro semestre de 2008, quando o número de óbitos foi de 741. A análise dos índices dos últimos 12 meses (julho de 2008 a junho de 2009) indica tendência de queda. No primeiro semestre, 214 motociclistas morreram (9% a menos que em 2008).