Mortes por dengue no Rio chegam a 70 O Estado do Rio registrou neste ano, até o dia 14 deste mês, 70 mortes por dengue e 95.931 casos da doença. Na média, uma pessoa morreu a cada dois dias, desde o início de 2011. No mesmo período do ano passado houve o registro de 9.964 casos suspeitos e 12 óbitos confirmados. O número alto de casos não representa epidemia, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde - apenas 18 municípios se enquadram nessa classificação.