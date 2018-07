Mortes por deslizamentos

O Ministério Público Estadual espera a conclusão dos trabalhos dos técnicos do IPT para acionar judicialmente o Município. Para os promotores, a administração municipal não realizou todas as obras que havia se comprometido a fazer quando assinou um Termo de Ajustamento de Conduta.

Problemas de projeto e falhas na execução podem ter ocorrido nas obras da Prefeitura. Mas o que de fato mantém milhares de pessoas sob ameaça de deslizamentos é a falta de uma política habitacional que dê prioridade ao atendimento dessa parcela da população e mantenha desocupadas as áreas perigosas. Muitas das obras realizadas são ineficazes porque o solo das encostas continua sendo perfurado para a construção de novos barracos, esgotos continuam a céu aberto descendo morro abaixo, não há sistemas de drenagem e a população nesses locais aumenta.

Num dos últimos dias de janeiro, 30 moradias construídas no alto de um morro do Jardim Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, tiveram de ser interditadas pela Defesa Civil. Além da declividade acentuada, o solo estava mais encharcado do que seria de esperar com a chuva porque abaixo de cada barraco as fossas agravavam o problema. Em outros pontos da periferia foram registradas situações parecidas.

Esse tipo de ocupação se expandiu na capital desde os anos 70, quando áreas públicas baldias, localizadas em encostas, começaram a ser invadidas, no auge do movimento de migração. Agravou-se nas décadas seguintes, por causa de sucessivas crises econômicas que produziram desemprego, do êxodo da indústria para o interior, e do encarecimento dos imóveis.

Em 2008, conforme os últimos dados oficiais disponíveis, as favelas paulistanas tiveram um crescimento populacional de 4%. Esse aumento foi duas vezes superior ao crescimento vegetativo da população da cidade no período, conforme informações da Secretaria Municipal da Habitação.

Esse crescimento populacional em áreas de risco anula os poucos esforços do poder público de contenção de encostas. Concluída a construção de muros de contenção em um lugar perigoso, surge outro aglomerado na encosta ao lado. Ou seja, não serão muros que livrarão a cidade das tragédias previsíveis e, sim, a construção de casas populares para abrigar essa população carente, além de fiscalização permanente para que não haja ocupação das áreas perigosas.

Nos últimos cinco anos, 6 mil famílias foram removidas de áreas de risco e 376 obras foram realizadas. A administração municipal acredita ter resolvido 70% dos problemas em áreas consideradas, pelo IPT, como de risco alto e muito alto. O levantamento que está sendo feito agora, pelos técnicos do instituto, comprovará até que ponto essa avaliação é correta.

Há um ano, depois de uma série de deslizamentos ocorridos na capital, o Ministério das Cidades também anunciou a aceleração dos projetos para beneficiar 5,5 mil famílias moradoras de áreas de risco, sujeitas às enchentes e desabamentos. Na época, o governador José Serra e o prefeito Gilberto Kassab se reuniram com o ministro das Cidades, Marcio Fortes, que prometeu fazer o possível para ajudar São Paulo, apesar de o Ministério não tratar de medidas emergenciais.

Nesta temporada de chuvas que flagela São Paulo, pelo menos 7 das pessoas que morreram em acidentes provocados pelas águas moravam em encostas que deslizaram. Isto é, não estavam nos 70% de situações resolvidas.