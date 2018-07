Mortes por gripe A no Paraná sobem para 23 casos O Paraná voltou a registrar mortes em decorrência da gripe A, alcançando 23 vítimas do vírus H1N1 neste ano, conforme boletim divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado. No boletim anterior, divulgado na segunda-feira passada, as mortes somavam 14 casos, assim como no boletim prévio.