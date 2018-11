Mortes por gripe H1N1 no México sobem a 85, diz governo

Até segunda-feira, as autoridades haviam registrado 83 mortes pela nova doença, que em cerca de um mês já contaminou quase 13 mil pessoas em 46 países.

A Secretaria de Saúde do México disse na terça-feira que o país teve até agora 4.806 casos, aí incluídos os 85 mortos. "A maior parte dos falecimentos ocorreu antes do dia 23 de abril, quando ainda se desconhecia o vírus", disse o órgão.

Depois de vários dias de paralisação das atividades econômicas e sociais no começo do mês devido à epidemia, a capital mexicana já voltou à sua vida normal.

"A epidemia de gripe A (H1N1) no México continua com sua tendência de baixa. Entretanto, é importante continuar com as medidas de prevenção", disse a secretaria.