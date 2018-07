Mortes por gripe suína aumentam para 43 na Argentina

O ministro da Saúde, Juan Manzur, disse que "entre 43 e 44 mortes" ligadas ao vírus foram confirmadas, um salto significante em comparação com os 26 óbitos reportados pelo ministério na última sexta-feira (24).

A Argentina ultrapassou o Canadá como o país com o terceiro maior número de mortes por gripe suína, depois dos Estados Unidos com 127 óbitos registrados e o México, onde a epidemia foi descoberta pela primeira vez neste ano, com 116 mortes.

A Organização Mundial da Saúde (OMC) declarou a doença como pandemia em junho, e no seu último comunicado, divulgado ontem, disse que 332 pessoas morreram por causa do vírus e 77,201 estão infectadas no mundo todo.