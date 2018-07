Mortes por hepatites sobem 4,7% no País

O total de óbitos atribuído às hepatites A, B e C aumentou em 2010 no País, comparado a 2009, divulgou o Ministério da Saúde. Em 2010, as três hepatites somaram 2.518 óbitos, ante 2.406 verificados em 2009 (alta de 4,7%), segundo o novo Boletim Epidemiológico das Hepatites Virais.

Isoladamente, houve aumento nos óbitos em cada uma delas - na A (de 46 para 52), na B (de 481 para 534) e na C (de 1.879 para 1.932). Mas o número de casos das três hepatites caiu (26,1%). Casos da A caíram de 10.743 para 5.943, da B, de 14.468 para 11.700, e da C, de 10.240 para 8.557.

Das três, a hepatite C foi a que mais matou entre 2000 e 2010 -14.873 óbitos, dos quais 58,3% ocorreram na Região Sudeste e 23,4% na Sul. Dos óbitos por hepatite C, 60,7% foram constatados em homens. No mesmo período foram registrados 4.978 óbitos causados por hepatite B e 608 por hepatite A.

"Diagnóstico precoce é a melhor maneira de evitar que os casos se agravem", disse o secretário de vigilância em Saúde do ministério, Jarbas Barbosa. A pasta lembra que as hepatites B e C são doenças silenciosas. A B é mais frequente entre pessoas de 20 a 49 anos e a C predomina entre pessoas de 30 a 59 anos.

"São totalmente diferentes. O decréscimo dos casos de hepatite A está relacionado a saneamento. Ampliamos a vacinação contra hepatite B. E a C, que não tem vacina, depende de ações de conscientização", disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Após ampliar a vacina de hepatite B para jovens de até 24 anos, o governo deve estender em 2012 a faixa para pessoas de até 29 anos, informou Padilha. Para isso, serão necessárias 45 milhões de doses extras para atender 15 milhões de pessoas a mais (são três doses por pessoa).

A pasta lançou ontem, Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, uma campanha de prevenção às hepatites B e C, com material informativo, cartazes, vídeos para TV e o site hepatitesvirais.com.br.