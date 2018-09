Mortes por terremoto na Nova Zelândia já são 98

Equipes de países acostumados a terremotos, como Japão e Estados Unidos, enviaram cães farejadores e colocaram microfones em meio aos entulhos para buscar sinais de vida, dois dias depois do tremor de magnitude 6,3 na segunda maior cidade neozelandesa.

"É um dia pavoroso, pavoroso, é um dia difícil para a busca e resgate das pessoas, porque todos estão cheios de esperança de que poderemos encontrar pessoas nos escombros", disse o prefeito Bob Parker, enquanto as equipes continuavam sem achar sobreviventes.

Na verdade, as ruínas fumegantes do que foi a sede da emissora Canterbury Television (CTV), e onde também funcionava uma escola de inglês para estrangeiros, parecem ter se tornado um necrotério. De lá já foram retirados 47 corpos, e muitos outros ainda estão nos escombros.

"A cada poucas horas paramos e fazemos uma busca técnica por via das dúvidas, mas sendo realista, com base no que vimos até agora, não vamos ver ninguém vivo sair desse espaço", disse o chefe dos bombeiros Jim Stuart Black.