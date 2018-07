Mortes subiram 69% em rodovias da BA no São João

O balanço final da Operação São João das Polícias Rodoviárias Federal e Estadual da Bahia registrou um aumento de 69% no número de mortes nas estradas durante o feriado prolongado. Entre a sexta-feira e o meio-dia desta quarta-feira, 25, morreram 22 pessoas em acidentes automobilísticos. Ano passado, foram 13 as vítimas. O maior crescimento ocorreu nas rodovias estaduais: ano passado, as estradas administradas pelo governo baiano haviam registrado três mortes. Neste ano, foram oito. Entre as razões apontadas para o aumento no número de vítimas está a maior extensão do feriado, que este ano durou de sexta-feira a terça-feira, em relação ao ano passado, quando a homenagem a São João caiu no domingo. O movimento nas estradas, com cerca de 400 mil veículos, foi quase o dobro do registrado em 2007. A imprudência também foi citada pelas autoridades policiais, que realizaram nove prisões de motoristas por consumo de bebidas alcoólicas. Na manhã de hoje, um engavetamento entre dois carros, um caminhão e um ônibus causou a morte de três pessoas, ferimentos em outras quatro e um congestionamento de cerca de 50 quilômetros na BR-324, principal via de acesso de Salvador para o interior do Estado.