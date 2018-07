Morto é encontrado dentro de parede de viaduto no RS Um corpo foi encontrado hoje dentro de uma parede localizada embaixo do Viaduto Açorianos, no centro de Porto Alegre. Segundo o delegado Augusto Cavalheiro Neto, responsável pela 1ª Delegacia de Polícia, o corpo já estava em estado de decomposição. "Calculamos que ele estivesse no local há mais de duas semanas", afirmou. O delegado informou que o corpo é de um homem com cerca de 21 anos e que seria flanelinha na região central da capital gaúcha. De acordo com Neto, o corpo foi reconhecido por um morador de rua, mas deverá passar por perícia para ter a identidade confirmada. "Trabalhamos com a hipótese de que ele era um morador de rua ou um usuário de drogas que fugiu de casa. Segundo testemunhas, ele costumava perambular pelo centro", afirmou. A delegacia também aguarda o laudo para saber se o homem foi vítima de homicídio. "Não tinha nenhuma marca (de tiro ou outro ferimento) visível. Mas se for assassinato, o caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais)". O corpo foi encaminhado para o Instituo Médico Legal (IML) da cidade.