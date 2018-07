Morto por PM no Rio completaria 30 anos no domingo

Após a discussão, os dois iniciaram uma luta corporal. Durante a briga, o policial militar, que estava de folga, teria sacado uma arma e atirado no rapaz. Rodrigo foi atingido no peito e morreu no local. A vítima completaria 30 anos no próximo domingo. "Sei que a morte é uma coisa natural, mas da maneira que aconteceu com o meu filho dói muito mais. Ele era meu filho único. A ficha realmente ainda não caiu", disse ao site G1 a mãe de Rodrigo, Norma Cardoso, enquanto aguardava a liberação do corpo no Instituto Médico-Legal (IML).

O PM, identificado como André Felipe Aguiar Rebello, de 22 anos, foi preso em flagrante por policiais militares do 3º Batalhão (Méier). Ele é lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) dos Morros do Adeus e da Baiana, no Complexo do Alemão, também na zona norte. Após ser preso, o policial foi levado à Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil. Ele já prestou depoimento. Testemunhas ouvidas na DH contaram que, durante a briga, a vítima teria tentado tirar a arma da mão do policial. Foi o próprio André quem solicitou socorro e aguardou a chegada dos PMs. Por isso o policial foi liberado após prestar depoimento.

Ele foi indiciado por homicídio doloso (com intenção de matar), mas poderá responder em liberdade. O Comando de Polícia Pacificadora, subordinado à Polícia Militar, informou que será realizada uma averiguação sumária para apurar administrativamente os motivos que levaram o policial a atirar na vítima.