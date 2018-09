Morto tesoureiro de Sindicato dos Cegonheiros do ABC O tesoureiro do Sindicato dos Cegonheiros do Grande ABC, Josivan Bezerra de Carvalho, 38 anos, foi morto, às 21h de ontem, ao se dirigir ao portão de sua casa, na rua dos Jequitibás, no Jardim Pinheiro, em São Bernardo do Campo. Mesmo levado ao pronto-socorro do bairro Demarchi, não resistiu e morreu. Segundo boletim de ocorrência registrado no 3º Distrito Policial de São Bernardo, Bezerra teria sido chamado por duas ou três pessoas que estavam próximas ao portão da residência e tocaram a campainha. Quando foi atender, a vítima foi atingida por cinco disparos. A polícia não descarta a possibilidade de o crime estar ligado ao fato de Carvalho ser diretor do sindicato e estar em luta pela categoria dos cegonheiros. "É uma linha de investigação que realmente não pode ser descartada", avalia o delegado Antonio Carlos Rennó Miranda.