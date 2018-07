Morto tinha canos de PVC no lugar das pernas A família de José Francisco de Campos, morto em 2009, teve uma surpresa ao fazer a exumação do corpo, nesta quarta-feira (3), em Salto, região de Sorocaba. No lugar dos ossos da perna, o defunto tinha dois canos de PVC parafusados no fêmur. O corpo estava no mesmo caixão em que tinha sido enterrado e ainda vestia as roupas usadas no velório. A família, que não havia autorizado a retirada dos ossos, registrou o sumiço na Polícia Civil.