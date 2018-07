Mortos em acidente no Vale do Paraíba sobem para 5 Subiu para cinco o número de mortos em acidente com um ônibus na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), por volta das 18 horas desse sábado. O motorista do ônibus da Viação Aruamatur, que conduzia romeiros de Foz de Iguaçu (PR) que tinham ido a Aparecida do Norte, perdeu o controle do veículo, que teria apresentado problema no sistema de freios e tombou sobre um Honda Civic com três ocupantes. Morreram na hora do acidente Érico Malter (59 anos), Maria Aparecida de Faria (55) e Rui Virolli de Matos (46). Aparecida de Fátima Malter (idade e parentesco com Érico ainda desconhecidos) também morreu ontem, a caminho do Hospital Regional de Taubaté. Na manhã deste domingo faleceu Sebastiana da Silva, que também estava internada em Taubaté. Não há informações sobre sua idade nem profissão. Os ocupantes do Honda foram levados com ferimentos leves para o Pronto Socorro de Campos do Jordão e liberados em seguida. Ainda há quatro feridos em estado grave, mas com quadro estável no Hospital Regional de Taubaté.