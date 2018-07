Mortos em ataque teriam sido executados no Rio Quatro homens foram executados em plena luz do dia, no início da tarde deste sábado, em frente a uma loja de veículos em Vila Valqueire, zona norte do Rio. Três homens participaram da execução, com tiros a queima roupa e após as vítimas terem sido colocadas de joelhos, informou a Polícia Civil. O crime deixou ainda um homem ferido e uma mulher saiu ilesa do ataque.