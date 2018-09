Mortos por febre aftosa humana vão a 34 na China

O governo da China informou nesta sexta-feira que já chega a 34 o número de mortes causadas pelo surto de febre aftosa humana que atinge o país. Até o momento, quase 25 mil pessoas foram infectadas. A maioria das vítimas é de crianças moradoras das áreas rurais. Os últimos quatro novos casos fatais incluem um bebê de oito meses e um menino de um ano, respectivamente, nas províncias de Guangdong e Guangxi. Os outros dois casos ocorreram na província de Anhui, no leste da China, a mais afetada, totalizando 22 mortes. Ajuda Os Estados Unidos ofereceram ajuda à China, informou a imprensa estatal nesta sexta-feira. William Steiger, diretor de Saúde Global no Departamento de Saúde e Serviços Humanos do governo norte-americano, virá a Pequim na próxima semana para tratar do assunto. Cientistas chineses e americanos já estão investigando em conjunto as causas da epidemia e pesquisando remédios antivirais para a doença. "Nós desejamos ajudar a China de todas as formas possíveis nessa questão", afirmou Steiger ao jornal oficial China Daily. Sob controle Ao longo da semana, as autoridades chinesas reafirmaram que a situação está sob controle e que a epidemia não atrapalhará Jogos Olímpicos. A Organização Mundial de Saúde (OMS) disse que provavelmente essa epidemia não chegará a atingir proporções catastróficas. A febre aftosa que ataca humanos é uma doença comum na China. No ano passado, o país registrou cerca de 80 mil casos, entre os quais 17 fatais. Os sintomas da febre aftosa humana são febre, mal estar e feridas ao redor da boca e extremidades. A HFMD, como é conhecida na sigla em inglês para Hand Foot and Mouth Disease, é uma síndrome causada por vírus intestinais da família Picornaviridae. Vários subtipos do vírus foram encontrados nas vitimas da epidemia que assola a China. Entretanto, o subtipo de maior incidência é o enterovirus 71, EV17, altamente mortal. Especialistas acreditam que por se tratar exatamente do subtipo EV71, a atual onda de contágio tem causado mais mortes do que em anos anteriores. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.