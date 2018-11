''Morumbi fora da Copa'' ganha Prêmio Estado

A reportagem que revelou que o Estádio do Morumbi seria descartado pela Fifa e não receberia nenhuma partida da Copa do Mundo de 2014, muito menos a abertura, foi a vencedora do 10.º Prêmio Estado de Jornalismo na categoria reportagem. A premiação destaca os melhores trabalhos produzidos pelo jornal durante o ano.

No total, 23 trabalhos foram agraciados em 8 categorias. O 3.º Prêmio Estadão.com, que destaca a produção voltada para a internet, teve 11 ganhadores em 4 categorias.

O repórter Sílvio Barsetti ficou em primeiro lugar por trazer à tona a decisão da Fifa de eliminar o Morumbi como um dos estádios para abrigar partidas do Mundial de 2014 em São Paulo. A matéria foi publicada em abril, época em que o estádio era o mais cotado para sediar a abertura do evento. O anúncio oficial de que o Morumbi estaria fora foi feito dois meses depois pela entidade.

Na categoria reportagem especial, o primeiro lugar ficou com Fausto Macedo, pelo caderno México em Guerra, publicado em maio. O repórter viajou até o país para mostrar os graves confrontos envolvendo grupos de narcotraficantes contra o governo, que se intensificaram em Ciudad Juarez.

O prêmio para a melhor edição ficou com Viviane Kulczynski, Vitor Hugo Brandalise, Keiny Andrade e Rodrigo Burgarelli pelo caderno A Alma da Metrópole, em comemoração aos 456 anos de São Paulo. O material retrata o cotidiano de moradores anônimos da capital.

A série de imagens que mostram um ladrão atirando em um policial, sendo preso sem ferimentos e chegando morto ao hospital ficou em primeiro lugar na categoria fotografia. De autoria de Wilton de Souza Junior, as fotos foram tiradas na Avenida Rio Branco, centro do Rio.

Regina Elisabeth, Daniel Bramatti, Nisa Melo, Gabriela Allegro, Alberto Souza e Alexandro Botelho venceram na categoria artes/gráficos. Eduardo Asta e Tcha-Tcho foram os premiados em diagramação. O guia Divirta-se no Shopping, de Rafael Barion, Leandro Quintanilha e equipe foi o vencedor na categoria serviço.

