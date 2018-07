Morumbi tem mais um arrastão em prédio A onda de arrastões em condomínios do Morumbi, na zona sul da cidade de São Paulo, atingiu no domingo moradores de um prédio na Rua José de Cristo Moreira, a cerca de dois quilômetros de distância do Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo estadual. Os bandidos conseguiram fugir após o roubo e, até as 20h de ontem, nenhum havia sido preso. Ninguém ficou ferido durante a ação dos criminosos.