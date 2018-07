Morumbi vetado para a abertura

A Fifa endurece o discurso contra o Morumbi e veta, agora, o novo projeto apresentado pelo São Paulo. A abertura do Mundial de 2014 e os jogos importantes, como as semifinais, não poderão ser realizados no estádio do São Paulo, segundo a entidade. No próximo fim de semana, o comitê executivo da Fifa desembarca no Rio. O Estado apurou que alguns de seus integrantes vão visitar São Paulo para verificar a situação.

Agora, o problema do Morumbi não é mais apenas sua parte externa, mas também a capacidade interna para organizar os jogos da Copa. A Fifa afirmou que o plano de reforma apresentado pelo clube é insuficiente. "Não vamos assinar embaixo de um projeto como esse", afirmou o secretário-geral Jerome Valcke. Hans Klaus, diretor de comunicações, vai mais longe e insinua que a solução pode ser mesmo construir outro estádio. "A grande questão é se um estádio de algumas décadas está adaptado para hoje", disse Klaus ao Estado.

A Fifa e o São Paulo vêm travando batalha nos últimos meses. Valcke confirmou que o primeiro projeto apresentado pelo clube não permitiria o uso do Morumbi para a Copa. No dia 8, Valcke havia afirmado que o estádio tem problemas de estrutura, principalmente nas imediações. E chegou a cogitar a possibilidade de ser construído outro estádio na capital paulista. "Na recente visita que fizemos ao Brasil constatamos, por exemplo, que há um problema grave de espaço em São Paulo, sobretudo na área externa", declarou o secretário na ocasião.

No mesmo dia, o São Paulo respondeu às críticas. "O São Paulo está absolutamente seguro de que o projeto apresentado em 4 de setembro atende sobremaneira a todas as exigências oficialmente formuladas pela Fifa", destacou o clube em nota oficial. Os dirigentes prepararam nova proposta e a enviaram à Fifa. As modificações em relação ao projeto original se referem especialmente ao acesso ao estádio, à falta de estacionamento e à tribuna de imprensa.

Valcke deixou claro que essas questões não foram resolvidas e disse que ainda há problemas de falta de capacidade interna. "Algumas coisas estão melhores, mas faltam muitas a resolver", afirmou. "Não podemos assinar um papel dizendo que está tudo bem." Valcke observou que o "problema central" é a falta de espaço interno. "Se a cidade quer jogo da semifinal, precisa ter 65 mil lugares. E não tem", disse.

Técnicos da Fifa explicaram que o novo projeto do Morumbi fala em 62 mil lugares, mas sem as condições de segurança adequadas. A exigência da Fifa é de que o estádio tenha pelo menos 60 mil assentos para a abertura e 65 mil para a semifinal.

Valcke optou por não entrar em detalhes. Mas sua equipe indicou que, se as regras de segurança forem aplicadas, o estádio teria capacidade inferior a 60 mil espectadores. "Não estamos pedindo, por enquanto, um novo estádio. O que dizemos é que o Morumbi não é um estádio perfeito para a Copa, se quiser receber um jogo do nível de semifinal ou a abertura", disse Valcke. Além disso, a Fifa continua apontando probemas no acesso ao estádio e na área de imprensa.