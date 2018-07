Mosquitos transgênicos são soltos na Ásia Para combater a dengue no Sudeste Asiático, cientistas australianos soltaram mosquitos modificados geneticamente, que não transmitem a doença, para competir com os mosquitos transmissores comuns. A ação ocorreu em alguns locais da Malásia. O estudo descrevendo a experiência, feita com a liberação de 140 mil mosquitos, foi publicado pela revista Nature. Segundo os cientistas, o mosquito modificado, quando se reproduzir com mosquitos comuns, gerará filhotes incapazes de transmitir o vírus. / AP