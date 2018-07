Mossad é pressionado a rever prioridades

Em novembro, uma mulher israelense com visão aguda chamada Niva Ben-Harush ficou alarmada ao notar um jovem prendendo alguma coisa que lhe pareceu suspeita, como uma bomba, embaixo de um carro numa rua calma perto do porto em Tel-Aviv. Quando a polícia o deteve, ele alegou ser um agente do serviço secreto, Mossad, participando de um exercício de treinamento: a história era verdadeira, embora a bomba fosse falsa.

O "terrorista" trapalhão foi apenas um breve item no noticiário noturno local. Houve, porém, uma história muito maior há dois anos, quando uma bomba explodiu num jipe em Damasco e decapitou Imad Mughniyeh, o líder militar do grupo xiita libanês Hezbollah procurado por EUA, França e outros países.

Israel nunca foi além de piscadelas e acenos enigmáticos de aprovação sobre esse assassinato no coração da capital síria, mas há amplas suspeitas de que essa foi uma de suas mais ousadas e sofisticadas operações clandestinas.

O Mossad, como outros serviços de inteligência, costuma atrair atenção só quando alguma coisa dá errado, ou quando ele alardeia um sucesso espetacular e quer enviar um sinal de alerta a seus inimigos. O assassinato no mês passado de Mahmoud al-Mabhouh, uma figura importante do Hamas em Dubai, é uma curiosa mistura de ambos.

As imagens de Dubai seguem a prescrição bíblica (e o velho lema do Mossad): "Por meio de fraudes, farás a guerra." O trabalho da agência é coletar informações, analisar dados de inteligência e realizar operações secretas especiais além das fronteiras de Israel.

ESCOLHA DE PRIORIDADES

Com o passar dos anos, a imagem do Mossad ficou seriamente manchada em casa e no exterior. Ele foi acusado em parte por não conseguir informações sobre os planos egípcios e sírios para o devastador ataque que deu início à Guerra do Yom Kippur. Críticos quiseram saber se os espiões tinham escolhido as prioridades certas ao se concentrar na caça a pistoleiros palestinos nos becos de cidades europeias quando deviam estar roubando segredos no Cairo e em Damasco.

Mas o pior objetivo próprio veio em 1997, durante o primeiro mandato como premiê de Binyamin "Bibi" Netanyahu. Agentes do Mossad fracassaram na tentativa de assassinar Khaled Meshaal - o mesmo líder do Hamas que agora está ameaçando retaliar pelo assassinato de Mabhouh.

A reputação de Israel sofreu um revés sem precedente, atingindo um novo ponto inferior durante a Operação "Chumbo Derretido" na Faixa de Gaza no ano passado.

Yossi Melman, especialista em inteligência do jornal israelense Haaretz, receia que, como fez antes da guerra de 1973, o governo israelense possa estar fazendo a coisa errada ao concentrar-se no inimigo errado - os palestinos - em vez de dar prioridade ao Irã e ao Hezbollah.