Mosteiro aumenta sua renda com padaria chique

As geleias, bolos e pães da padaria do Mosteiro de São Bento, no centro de São Paulo, sempre foram sucesso de público e até da crítica especializada. Os produtos já ganharam vários prêmios. Só havia um inconveniente: eram vendidos apenas na loja dentro do mosteiro, um endereço mais conhecido dos fiéis católicos. Agora esses produtos estão à venda numa padaria de luxo, nos Jardins, que leva o nome do Mosteiro. "Não é uma franquia. Abrimos uma loja própria, porque muitos dos nossos clientes pediam isso há tempos", diz d. Bernardo. "Já recebemos uma proposta de franquia de um shopping da cidade. Recusamos. Não é nosso objetivo."

Do lado de fora, a loja se parece com tantas outras da região, famosa por ser um grande centro de lojas refinadas. Com 63 m² de área, o Mosteiro ganhou uma decoração que não lembra em nada a simplicidade com que os monges costumam viver. O chão é de mármore e as paredes recobertas de chapa de cobre, com prateleiras de madeira, onde os produtos ficam expostos. "A ideia era fazer um ambiente refinado com o mesmo estilo da embalagem dos produtos", diz a arquiteta Claudia Goes, sócia do escritório que concebeu o projeto.

Há dois anos, os monges resolveram abrir as portas do Mosteiro de São Bento para oferecer um brunch aos domingos. Era a primeira vez, então com 409 anos de história, que os fiéis tinham a oportunidade de passar da área pública e conhecer algumas instalações privadas, como refeitório e jardins. O lançamento do café da manhã, regado até a prosecco, foi um sucesso, mas durou pouco, cerca de uma ano.

Aumentar a renda do mosteiro continua sendo uma necessidade. E, por isso, foi aberta a loja, que tem a ver com o estilo mais moderno e jovial de o Mosteiro de São Bento encarar os novos tempos. A maioria dos monges tem entre 24 e 40 anos.

"Fiquei muito feliz quando soube que a loja abriu aqui nos Jardins", diz a paulistana Neli Penteado, que mora nas redondezas. "Sempre que ofereço um chá compro o pão São Bento, que é um sucesso. Mas ir ao centro às vezes é complicado." O pão São Bento (R$ 12), de mandioquinha, não é a única estrela da padaria. O bolo Dom Bernardo - antiga receita francesa, que vai à mesa nas festas litúrgicas, feio à base de café, chocolate, conhaque, nozes, pêssego e gengibre - também tem ótima saída. O bolo com cerca de 1,2 quilo custa R$ 50. "Dos nossos produtos, ele está entre os de maior durabilidade, 30 dias fora da geladeira", diz d. Bernardo. "Desde que abrimos a loja dos Jardins o pão de mel é o item que mais sai." São produzidos diariamente 250 unidades. Todos os produtos saem do forno do Mosteiro, do Largo São Bento. A loja é só um ponto de revenda.

"Todo mundo que entra aqui me pergunta se sou monge", diz Paulo André Wieliczko, de 34 anos, gerente da loja dos Jardins. "Quando digo que não, o público fica um pouco decepcionado." Assim como os demais atendentes, ele foi contratados para o trabalho, mas conhece bem os produtos que vende. "Todas as receitas são europeias, com exceção do Bolo dos Monges, feito com vinho canônico, damasco, ameixa e açúcar mascavo. Trata-se de uma receita do final do século 19, elaborada pelos monges brasileiros." O mais novo doce, a trufa de chocolate, não tem nada de monástico. Leva chocolate amargo, avelã e conhaque. Custa R$ 35 a caixa com seis.