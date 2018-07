Mosteiro de São Bento, a casa do papa em SP

Com a definição do local, vieram três pedidos do Vaticano: que os aposentos do papa contassem com três ambientes (dormitório com banheiro, escritório e uma sala para recepcionar visitas); que toda a comitiva papal tivesse quartos individuais, com banheiro; e nada de peixe ou frutos do mar nas refeições.

Aqueles cinco meses foram de reforma e preparação para os monges. O quarto que recebeu Bento XVI mantém, até hoje, as mesmas configurações.

O mosteiro reservou 13 quartos para o papa e seu estafe. Bento XVI se hospedou na casa religiosa entre a noite do dia 9 e a tarde de 11 de maio de 2007.