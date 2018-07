Mostra da cultura caiçara traz shows de fandango e residência musical

A expressão cultural fandango caiçara, uma festa tradicional com música, dança e gastronomia ofertada à comunidade como retribuição pela participação nos mutirões na roça, é realizada em São Paulo até o dia 5 de novembro. São apresentações de grupos de música e dança tradicionais do fandango do Vale do Ribeira que poderão ser vistas em diversos pontos da cidade. Além dos shows, haverá uma residência musical e algumas oficinas para a construção de tamancos (com os quais é feita a percussão na música fandangueira). Os organizadores dizem que querem proporcionar um intercâmbio entre expressões da cultura popular com outras estéticas da capital paulista, além de apresentar essa cultura desconhecida do grande público.

PROGRAMAÇÃO

31/10 (segunda) – Paisagens do Vale do Ribeira

Interação multilinguagens; música, poesia e artes visuais

Espaço Musical – Rua Paulistânia, 162 | Sumarezinho | SP

Horário: 18 horas

Convidados: Lara Cantador do Vale, Julião e Bijari

ENTRADA FRANCA

01/01 (terça) – Artesania de violas e rabecas

Luthiers caiçaras encontram jovens do Projeto Guri

Local: Núcleo do Projeto Guri – Unidade do Brooklin

Av. Padre Antônio José dos Santos, 1019 | Brooklin Paulista | SP

Convidados: alunos do Projeto Guri (EVENTO RESTRITO)

Tião Carvalho convida Zé Pereira

Local: Espaço Musical - Rua Paulistânia, 162 | Sumarezinho | SP

Horário: 19 horas

ENTRADA FRANCA

03/11(quinta) – Fandango na Academia

Mesa Redonda: Cultura e Meio Ambiente – O Fandango como via de acesso ao território e a cultura caiçara

Local: ECA – USP / Auditório (antigo MAC) - Rua da Praça do Relógio, 160 | Butantã | SP

Horário: 9 horas

Mediação; Marcos Campolim

Convidados: Prof. Dr. Antonio Carlos Sant’Ana Diegues (USP), Edison Rodrigues do Nascimento (Gestor do Parque Estadual da Ilha do Cardoso), Lia Marchi (cineasta / Olaria Cultural)

04/11 (sexta) – FANDANGADA GERAL

Local: Jongo Reverendo - Rua Inácio Pereira da Rocha, 170 | Pinheiros | SP

Horário: 21 horas

Convidados: Os 7, Siba, A Barca e Tião Carvalho

Ingressos limitados: R$ 40,00 (com lista amiga R$ 20 através do email: lista@jongoreverendo.com.br)

Mais informações: http://www.cdecultura.com.br/semana-do-fandango/