Mostra destaca coreografias e mosaicos humanos na Coreia do Norte

Dança e mosaicos pelo regime

O fotógrafo Jeremy Hunter documentou um festival anual realizado na capital da Coreia do Norte, Pyongyang, em que cem mil pessoas participam de coreografias e da criação, em conjunto, de imensos mosaicos coloridos para promover o regime.

O festival Arirang é uma fonte de grande orgulho para os norte-coreanos, que acreditam que a minuciosa coreografia para criar os mosaicos mostra a unidade de propósito do povo e a dedicação de cada indivíduo em benefício da sociedade como um todo.

As imagens contam a história da divisão da Coreia e lembram o sofrimento que ela causou. Cada um dos cem mil participantes recebe um grande caderno com mais de 150 páginas diferentes que, combinadas, criam os mosaicos que são exibidos durante a abertura do festival.

As fotos serão exibidas em uma mostra na galeria Atlas, de Londres, de 16 de janeiro a 16 de fevereiro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.