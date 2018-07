Mostra em Londres traz fotos premiadas de vida selvagem

O Museu de História de Natural de Londres exibe, a partir desta sexta-feira, uma exposição com as fotos vencedoras e finalistas do prêmio Fotógrafo da Vida Selvagem 2008. A imagem vencedora da competição foi capturada pelo americano Steve Winter e mostra um leopardo da neve fotografado em um parque nacional no norte da Índia. Winter passou dez meses no país asiático enfrentando temperaturas de até 40 graus negativos buscando o melhor ângulo e momento para fotografar o felino. A fotografia Leopardo em Tempestade de Neve foi tirada a partir de uma das 14 câmeras de controle remoto instaladas no Parque Nacional de Hemis. "Há apenas poucos milhares de desses animais na vida selvagem. Eu fiquei muito feliz de poder capturar a imagem com que tanto sonhei - um leopardo da neve selvagem em seu elemento verdadeiro", disse Steve. Mais de 32,3 mil fotos de profissionais de 82 países participaram da competição, que premiou fotos em 17 categorias. Outras fotografias vencedoras incluem a imagem de uma cobra tentando abocanhar um sapo, enquanto o anfíbio tenta sufocá-la, e a de um leão rondando uma girafa, capturada em um safari por uma jovem britânica durante suas férias em família no ano passado. O prêmio Fotógrafo da Vida Selvagem é promovido pelo Museu de História Natural e pela revista BBC Wildlife. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.