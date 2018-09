De 15 a 18 de junho, na Feicorte, em São Paulo (SP), a Merial promoverá a exposição Brasil Boiadeiro, do fotógrafo Francisco Pinto. A mostra irá homenagear peões e capatazes. No dia 16 de junho, a empresa realizará, ainda, a 2.ª edição do Prêmio Bem-Estar Animal. A premiação é voltada para os criadores que investem em bem-estar animal e tratam o rebanho de forma diferenciada. Tel. (0--11) 2198-1888.