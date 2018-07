Mostra ibero-americana, de graça

ATRAÇÕES - Gris Mate (Espanha), criado por Iñaki Rikarte a partir da foto de um homem apontando uma seta para céu, e Tom Pain (México), de Will Eno, cujo cenário é um cubo de gelo

Embora venha se ampliando, ainda é raro o intercâmbio cultural entre o Brasil e seus vizinhos latino-americanos. Oferecer ao público a oportunidade de conferir, numa mesma semana, espetáculos teatrais da Argentina, do Uruguai, da Colômbia e do Peru, e com entrada grátis, é iniciativa que merece ser aplaudida. Pois espetáculos desses países, e ainda da Espanha, Portugal, Cuba, México e também do Brasil integram a programação do 3º Festival Ibero-Americano de Teatro de São Paulo, que começa hoje no Memorial da América Latina.

Vale conferir. Mostras brasileiras como as de Londrina e de Porto Alegre, nas quais a presença do teatro sul-americano é comum, já comprovaram que pode haver muita qualidade na cena dos vizinhos. "Já trouxemos alguns bons espetáculos, mas acho que nosso maior ganho é a regularidade, ter conseguido chegar à terceira edição, mesmo com orçamento curto, e assim sedimentar esse festival no calendário da cidade", diz Fernando Calvozo, diretor artístico da Fundação Memorial, idealizador do projeto.

Uma análise da programação (leia nesta página) aponta uma diversidade de linhas e estéticas, ecletismo que tem como aspecto positivo a possibilidade de atrair, e agradar, diferentes públicos. Rodando, da Argentina, por exemplo, parece ter potencial para agradar ao espectador que busca a chamada experimentação cênica. O ator Germán Rodríguez, também autor do texto em parceria com Alejandro Acobino, narra histórias que se cruzam como se "lesse" um roteiro de cinema. "Se alguém me diz que vou ver isso no teatro eu não acredito; se creio, não vou; e não indo, perderia um dos melhores espetáculos portenhos em cartaz", escreveu o crítico argentino Ignacio Apolo sobre esse solo.

Gris Mate, da Espanha, foi criado pelo autor Iñaki Rikarte a partir da fotografia de um homem que aponta uma seta para o céu. No palco, três seres estranhos, um estudante, um engraxate e um cabeleireiro, falam sobre a morte de Deus num texto em que o significado está além das palavras. Da Colômbia vem a montagem de um texto do venezuelano Gustavo Ott, sobre um casal burguês que revela seus preconceitos desde a escolha no nome do filho: "Esse não, parece nome de negro, ou de judeu, ou de pobre." Promessa de crítica radical com pitadas de humor negro. Há ainda o mexicano Tom Pain, cujo cenário é um cubo de gelo, texto de Will Eno já visto no Brasil em solo do ator Guilherme Weber, sob direção de Felipe Hirsch.

Há também comédias de ampla aceitação, como Lost in Space, de Portugal, ou O Homem das Cavernas, do Brasil. E peças com carreira de sucesso, como A Alma Boa de Setsuan, com Denise Fraga, ou As Viúvas, do Tapa, esta dirigida pela atriz Sandra Corveloni. Lima Duarte abre a mostra hoje com um solo escrito especialmente para ele por Chico de Assis, autor que estará numa das mesas de debate (confira no site do memorial). Idealizador do famoso Seminário do Arena, mestre que há 25 anos dá cursos para jovens autores, numa entrevista rápida ao Estado se mostra antenado com todas as transformações do palco. "A novidade hoje é um teatro híbrido. Até o drama foi inoculado pela perspectiva da estranheza e do distanciamento de Brecht", diz.

Programação

HOJE

21 h - O Ator, de Chico de Assis,

solo de Lima Duarte

21h30 - A Alma Boa de Setsuan,

com Denise Fraga

AMANHÃ

19 h - Rodando - Argentina

21 h - Los Padres Terribles - Uruguai

QUARTA

19 h - As Viúvas, Grupo Tapa, Brasil

21 h - La Importancia Del Abrazo - Peru

QUINTA

18 h - Tom Paim - México

19 h - Tu Ternura Molotov - Colômbia

21 h - A Tempestade e os Mistérios da Ilha - Porto Alegre - Brasil

SEXTA

19 h - Sonho de Uma Noite de Verão - Campinas - Brasil

21 h - Final de Partida - Cuba

SÁBADO

18 h - Balada de Um Palhaço - Goiás - Brasil

19 h - As Troianas - São Paulo - Brasil

21 h - Gris Mate - Espanha

DOMINGO

19 h - Lost in Space - Portugal

21 h - O Homem das Cavernas - São Paulo - Brasil

MOSTRA PARALELA

Praça da Sombra

Clássicos do Circo - Teatro - 18 h

Amanhã:

A Canção de Bernadete - Circo Tubinho, de SP / Brasil.

Quarta:

O Ébrio

Sexta:

Marcelino Pão e Vinho

Domingo:

Tubinho Baita Macho (Cia. Circo Teatro Tubinho) - São Paulo - Brasil

Memorial da América Latina. Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, telefone 3823-4600. Acesso Portão 12. Estacionamento Portão 15. Grátis. www.memorial.sp.gov.br.