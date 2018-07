Mostra londrina destaca artefatos e ideias que estenderam a capacidade humana

Uma exposição em Londres destaca artefatos e artifícios desenvolvidos pelo homem ao longo da história para aprimorar o seu desempenho físico.

A mostra "Superhuman", em cartaz no centro de exposições do Wellcome Trust em Londres, traz desde exemplos das primeiras próteses - como a de um dedão do pé feita no Egito em 600 a.C - até ideias projetadas em personagens fictícios como super-heróis e personagens de ficção científica.

"De óculos e dentaduras a objetos para uso sexual e iPhones, 'Superhuman' destaca a vasta gama de artefatos com os quais nós adaptamos nossa capacidade e investiga os benefícios e efeitos colaterais de seu uso", diz o press-release da exposição.

Drogas, próteses, revistas em quadrinho ou sapatos mostram até onde pode ir a criatividade humana.

A mostra será aberta ao público no dia 19 de julho e fica em cartaz até 16 de outubro.

