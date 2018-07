Motim em presídio termina após mais de 24h em MT Cerca de 90 presos que realizaram um motim por mais de 24 horas no presídio Ferrugem, no município de Sinop (MT), renderam-se na tarde de ontem. Segundo a polícia, a confusão começou na madrugada de segunda-feira por causa da apreensão de maconha realizada durante o domingo, dia de visitas. Os detentos se revoltaram porque a droga não conseguiu entrar no presídio e eles queimaram colchões e quebraram paredes. Ninguém se feriu.