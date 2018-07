Motim na Fundação Casa fere ao menos 2 em São Paulo

Segundo a Fundação Casa, duas professoras foram feitas reféns, mas liberadas em seguida. Outros dois funcionários tiveram ferimentos leves e foram levados para hospitais da região. A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas não precisou agir.

Já segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança, ao Adolescente e a Família do Estado de São Paulo (Sitraemfa), sete pessoas foram mantidas reféns, entre elas três professoras, que foram liberadas às 11h45. Pelas informações do sindicato, entre os feridos está um monitor que foi encaminhado para os Hospital Geral de Guaianazes com o braço quebrado, além do diretor da unidade, que teve ferimentos na cabeça.

O sindicato acrescentou que os menores estavam em sala de aula quando começaram o motim, destruindo os móveis da sala. O Sitraemfa também não tinha informações sobre o motivo da rebelião. A Corregedoria da Fundação Casa vai abrir sindicância para apurar o caso.