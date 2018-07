Motim termina com três presos feridos em Porto Velho Um princípio de motim terminou com três detentos feridos na tarde de hoje, na Casa de Detenção Dr. José Mário Alves da Silva, conhecida como Urso Branco, em Porto Velho, Rondônia. Segundo a PM, um agente penitenciário disparou contra os presos. Um deles foi socorrido em estado grave para um hospital da região. Os outros dois tiveram ferimentos leves e passam bem. Os presos queimaram colchões e o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo. Equipes do Comando de Operações Especiais (COE) também estão no local. O motim foi controlado após às 15 horas.