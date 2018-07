Moto japonesa aparece em praia do Canadá, suspeita-se que levada por tsunami

Uma motocicleta Harley-Davidson com placa japonesa foi encontrada na costa oeste do Canadá, e suspeita-se que tenha parado ali depois de ser levada pelo tsunami que afetou o nordeste do Japão em março do ano passado.

A moto foi achada pelo canadense Peter Mark em 18 de abril, enquanto ele andava por uma praia do Estado de Colúmbia Britânica - separado da costa japonesa por 7 mil quilômetros de mar.

"Você nunca sabe o que vai encontrar quando sai para passear. E de vez em quando encontra algo de outro mundo", disse ele à TV canadense CBC.

A Harley-Davidson tem placa registrada na prefeitura de Miyagi, uma das áreas mais atingidas pelo terremoto seguido de tsunami.

O container abandonado que abrigava a moto também guardava tacos de golfe, ferramentas e equipamentos de camping.

Segundo a CBC, o consulado japonês em Vancouver está agora tentando localizar o dono da moto, para descobrir se ele está vivo.