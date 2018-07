Motoboy é condenado a 31 anos por matar cunhada

O julgamento terminou no início da noite no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Durante o júri, que durou dois dias, Dota admitiu ter cometido o crime, mas negou a violência sexual contra a jovem de 19 anos. Já a promotoria insistiu na premeditação do homicídio e pediu aos jurados que o réu fosse condenado pelos crimes de homicídio e estupro.

Caso

No dia 13 de setembro de 2011, a jovem Bianca Consoli foi encontrada morta pela sua mãe, Marta Maria Ribeiro Consoli, na zona leste da capital paulista. A estudante tinha um saco plástico na boca e sinais de agressão pelo corpo. Segundo a perícia, ela foi imobilizada, asfixiada e abusada sexualmente. O cunhado Sandro Doto, de 42 anos, considerado o principal suspeito, foi preso preventivamente em 12 de dezembro de 2011.