Motoboy é preso em Jaú, após atropelar garota Um motoboy foi preso em flagrante por atropelar uma menina de 12 anos, no município de Jaú, no interior de São Paulo. A garota estava em uma bicicleta na Avenida Dr. Ary Ferreira Dias, esquina com a rua Senador Monterosso, quando foi atingida pelo motoqueiro que conduzia uma Honda Titã prata.