Motoboy que atropelou maratonistas será transferido

Conforme informações da Secretaria de Segurança Pública, Santos será encaminhado ao CDP de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. A Secretaria de Administração Penitenciária (Sap) diz que o conjunto conta com quatro pavilhões, mas ainda não há confirmação de qual setor o motoboy ficará.

Santos foi detido por agentes militares após furar um bloqueio de trânsito e atingir sete atletas que participavam da 20.ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento, na Avenida Pedro Álvares Cabral, na zona sul de São Paulo. Segundo a organização do evento, a corrida teve mais de 36 mil inscrições.

O motoboy dirigia um Fiat Palio que só parou quando colidiu com uma grade de proteção na avenida. Santos ainda teria tentado fugir do local do acidente a pé, segundo a polícia, mas acabou detido.

Em depoimento prestado no 27º Distrito Policial (Campo Belo), o homem afirmou que foi fechado e, por isso, acabou invadindo a prova não intencionalmente. O teste etílico, conhecido como bafômetro, constatou que ele não havia consumido bebida alcoólica na data. Mesmo assim, o delegado Emílio Carlos Pernambuco avaliou que Santos dirigia em velocidade incompatível com a via e assumiu o risco de matar os corredores.

Santos foi preso sem direito ao pagamento de fiança e responde ao crime de tentativa de homicídio com dolo eventual. Quando o caso chegar à Justiça, o juiz responsável ainda poderá fixar fiança.

Os maratonistas atingidos pelo veículo foram socorridos a hospitais da região, todos com ferimentos leves.