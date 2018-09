Motoboy terá aula de ética e autocontrole

Em relação à formação, a resolução prevê que o conteúdo seja focado, além de autocontrole, em noções básicas de legislação, segurança, capacidade de lidar com imprevistos e elaboração de rotas alternativas, por meio do conhecimento da cidade. No caso de motoboys, as aulas preveem estudo sobre pontos críticos de fluidez e de segurança no trânsito; para mototaxistas, há orientações de atendimento, visando à qualidade do serviço.

O texto também determina que para trabalhar nessas categorias é preciso ter pelo menos 21 anos e habilitação por pelo menos dois anos na categoria A. Ainda é necessária a aprovação em curso especializado e vestir colete de segurança com dispositivo retrorreflexivo. "A regulamentação era primordial para organização, seleção e qualificação dos profissionais", avalia o presidente do Sindicato dos Motoboys de São Paulo, Gilberto Almeida. "Sou motoboy há oito anos. A gente só vai conseguir respeito e melhorar tudo com organização e regulamentação, até mesmo para a questão de salários." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.