Motoboys liberam pistas da Marginal Pinheiros em SP Os cerca de 400 motoboys que protestavam desde o final da manhã de hoje liberaram as duas pistas da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, que estavam interditadas. Os bloqueios foram montados pelos manifestantes perto da Ponte Ary Torres. De acordo com a Polícia Militar (PM), o grupo protestava contra a obrigatoriedade da fita refletiva nos capacetes e o aumento no preço do seguro obrigatório das motos, reajustado em 40%, de R$ 183,84 para R$ 254,16. Segundo a Companhia de Engenharia de tráfego (CET), a manifestação começou no Pátio do Colégio, na região central de São Paulo, e, aos poucos, vários motoboys se juntaram ao grupo, o que atrapalhou o trânsito em várias partes da cidade. Às 13h30, os motoqueiros provocaram 5,6 quilômetros de congestionamento na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, entre as pontes Jaguaré e Interlagos.