Motociclista atropelada continua internada em SP A motociclista atropelada na noite de ontem por um veículo de passeio, na Avenida Vereador José Diniz, na zona sul de São Paulo, continua internada no Hospital São Paulo. Segundo o hospital, ela teve politraumatismo e seu estado de saúde é estável. O acidente aconteceu por volta das 22h15, no cruzamento entre a Avenida Vereador José Diniz e Rua José Santos. Após a colisão com a motocicleta, o Fiat Palio capotou.