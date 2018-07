Motociclista bate em árvore na Avenida Roberto Marinho Um acidente com uma motocicleta tumultua o trânsito na Avenida Roberto Marinho, na altura do número 1.500, próxima à Avenida Washington Luís. Segundo a Polícia Militar, a motocicleta derrapou devido ao acúmulo de água na pista (aquaplanagem), no sentido bairro, e acabou batendo em uma árvore. O socorro está sendo prestado pelo helicóptero Águia, da PM.