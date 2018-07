Motociclista é morto em blitz da PM na BA

De acordo com o relato dos policiais que participavam da operação, Paulo José dos Anjos Fiúza se recusou a parar na abordagem e acelerou a moto, na direção do soldado da PM que sinalizava em sua direção - que teve apenas o primeiro nome divulgado, Robério. O soldado teria caído com a aproximação da moto e sua arma teria disparado acidentalmente.

De acordo com testemunhas, porém, o disparo não teria sido acidental e o motociclista, ferido no tórax, ainda teria reclamado com os policiais pela atitude, antes de ficar inconsciente. O homem chegou a ser levado a uma unidade de saúde do município, mas não resistiu ao ferimento. A delegacia e a PM investigam o fato. O soldado responsável pelo disparo ficará afastado das atividades de rua enquanto durar a apuração.