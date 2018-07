Motociclista morre atropelado após colidir com capivara Um motociclista morreu na madrugada de hoje, após um acidente na altura do km 85 da Rodovia Castelo Branco, na altura de Sorocaba (SP). Ele trafegava no sentido interior da via quando atingiu uma capivara por volta das 3h30. Após a colisão, ele caiu no chão, mas foi atropelado por um caminhão que vinha logo em seguida. Segundo a Polícia Rodoviária, a vítima morreu no local.